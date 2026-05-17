Bangaranga превзе електронни табла на градския транспорт в София

Снимка: Булфото

На електронни информационни табла на градския транспорт в София се изписва Bangaranga – името на песента, с която певицата Дара спечели „Евровизия“, предава БТА.

Изпълнителката вече се завърна на българска земя часове, след като спечели 70-ото издание на песенния конкурс, проведен във Виена.

На летището „Васил Левски" тя беше посрещната от министъра на културата Евтим Милошев, кмета на София Васил Терзиев, Управителния съвет на Българската национална телевизия, множество почитатели. Самолетът, с който се завърна Дара, беше посрещнат на столичното летище и от водни салюти.

Направихме нещо много голямо за българската музика и се надявам това да е един урок, че трябва да подкрепяме повече всички изпълнители и хората, които създават изкуство в България, каза Дара на столичното летище „Васил Левски" при завръщането си.

