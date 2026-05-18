Bangaranga заменя училищния звънец в столично школо

кадър: бТВ

Еуфорията около Bangaranga влиза и в класните стаи. Песента на Дара ще звучи вместо училищен звънец в столичното 125-о училище. Откъде идва идеята и какво е настроението след огромния триумф на Дара?

Песента ще звучи през целия ден, а всъщност в 7:30 ще бъде и първият звънец, който ще приветства учителите и учениците именно с тази песен.

"Успях да гледам изпълнението на Дара. Беше страхотно, много ми хареса. Беше пълно с енергия. Следя я от малка. Слушам всичките ѝ песни и много ми харесват", коментира пред бТВ Александра, която е в девети клас.

"Страхотна е, много ми харесва. Наистина е нещо много различно от това, което обикновено чуваме. Някак си дава точно тази енергия, която е нужна за "Евровизия" и изобщо – за добро настроение", смята момичето за песента Bangaranga.

По думите на Александра съучениците ѝ също много харесват песента и им дава много енергия.

"Много е приятно като емоция и атмосфера", каза още тя.

"Още в неделя сутринта, когато в 4:17 се събудих, отворих Фейсбук и първо видях страницата на bTV, на която пишеше „Историческо“. И в момента, в който видях това, първата ми мисъл беше: „В понеделник звънците ще звънят с Bangarana, коментира директорът на 125-о училище – Венелина Николова.

"Тук нашите звънци са мелодични и звучат с български песни. А това е българска песен, представена на Евровизия – и то страхотна. Така че вероятно цялата тази седмица ще звучи Bangaranga", отбеляза още тя.

"Дара е невероятен пример за всички деца – за това как никога не трябва да се отказваш от мечтите си, как с упоритост, труд и постоянство се постига всичко. И как, когато правиш нещо от сърце и душа, то винаги има успех", коментира Венелина Николова.

"Много е важно всички да подкрепяме българските творци. Много е важно да бъдем обединени. И държавата трябва да помисли за тези невероятни изпълнители, актьори и танцьори, които имаме. Наистина изкуството е важна част от живота на едно общество", смята още директорът.

"Да се радва на победата, защото заслужава всичко, което е постигнала до момента. Дава толкова много енергия и емоции навсякъде, където звучи песента ѝ", изрази Александра към Дара.

