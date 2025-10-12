Банка ДСК: Измама

Бъдете внимателни за зачестили опити за кибер измами, съветват от ДСК.

Злонамерени лица изпращат имейли или инициират телефонни обаждания, като се представят за служители на Банка ДСК. Тези съобщения съдържат инструкции за отваряне на опасни прикачени файлове, потвърждение на фалшиви разписки за плащане или попълване на лична и банкова информация чрез предоставени линкове. Целта на тези действия е да подведат получателите и да получат достъп до техни лични или финансови данни.

Напоследък опитите за кибер измами стават все повече, а измамниците са все по-изобретателни. Установени са нови методи, включващи:

- Имейли за неразпознати транзакции и неоторизирани действия с карта от Банка ДСК, които приканват получателите да предприемат неотложни действия чрез отваряне на линк и попълване на чувствителна информация с цел да не се закрие сметката и да не се загубят средства;

- Фалшиви обяви за работа от името на Банка ДСК в социалните мрежи с анкета, в която да се попълнят чувствителни данни;

- Обаждания от лица, представящи се за служители на банкови институции или правоохранителните органи, които съобщават за опити за изтеглени средства, или че се прави опит да бъде кандидатствано за кредит с пълномощно от името на евентуалната „жертва“ и подканват към предоставяне на кодове от получени съобщения и лични данни.

- Злоупотреби през чат приложения, при които от компрометиран акаунт се изпращат фалшиви съобщения до контакти на собственика на акаунта с молба за заемане на средства, гласуване за близък в конкурс или линк със съобщение „Има твои снимки“.

Как да разпознаете тези имейли?

Имейлите с фишинг съдържание съдържат една или повече от посочените по-долу характеристики:

- В имейла е описано, че трябва да се предоставят данни като пароли, ЕГН, ПИН код, CVC/CCV код или друга чувствителна информация;

- Имейлът на изпращача не е с домейн на Банка ДСК, т.е е различен от ….@dskbank.bg;

- Имейлът на изпращача и имейлът, посочен в подписа на изпращача, са различни или изцяло липсва подпис с контакти;

- Имейлът на получателя не е изписан, а се вижда различен имейл / имейл група;

- Прикаченият файл е със странно заглавие;

- Темата на имейла предизвиква усещане за спешност и натиск за незабавни действия;

- В текста на имейла често се срещат правописни, пунктуационни и граматични грешки. Освен това има смесване на езици (например английски) и неправилно използвани символи, като „»Plus d information“ или „>/Body“.

Какво да направите, ако получите такъв имейл/обаждане?

В случай че сте получили такова електронно съобщение, молим Ви незабавно да го изтриете, без да отваряте прикачения файл или да отваряте линковете в него.

Ако сте отворили файла, променете своевременно потребителското си име и парола за достъп до дигиталните канали (DSK Mobile, DSK Online, DSK Smart и ДСК Директ) от друг компютър и се свържете с Контактния център на Банка ДСК, като препоръчваме това да е чрез чата ни, достъпен на dskdirect.bg.

Ако получите подобно обаждане, съобщение или имейл, прекъснете връзката и блокирайте въпросния контакт. Ако имате съмнение, че обаждането е измамно, откажете разговора. Може да се свържете с нас чрез чат на dskdirect.bg за консултация.

Важно: Обновяването на клиентски данни се извършва единствено в офисите на Банка ДСК, след потвърждаване на Вашата самоличност от наш служител. Банка ДСК никога няма да изисква от Вас да предоставяте чувствителни данни като пароли, ПИН или CVC/CCV код на карта чрез имейл, телефон или линкове.

