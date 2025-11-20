Банка ДСК: Нов процес за картите за 5 минути в клон на банката

Кредитната карта най-често се използва за покриване на ежедневни разходи, показват актуалните данни на Банка ДСК към ноември 2025 г. След тях клиентите предпочитат да използват продукта за разплащане на разходи, свързани с развлечения и пътувания.

Данните на Банка ДСК показват, че клиентите използват кредитната си карта най-често за покриване на ежедневни разходи – от зареждане на гориво и пазаруване в супермаркета до сутрешното кафе или бързия обяд между работните ангажименти. Най-много се харчи в големите български градове, където живеят повечето картодържатели.

Наблюдава се и сезонност – до една четвърт от трансакциите през лятото се концентрират по морските курорти, а през зимата – в планините. Значителна част от клиентите ни приоритизират и разходите в категорията „Здраве“ – плащания за лекарски прегледи, в аптеки и за профилактични услуги.

Кредитна карта за клиентите под 25 г.

Въпреки че средната възраст на ползвателите на кредитни карти е 44 години, по данни на банката клиентите под 25 години все по-често разпознават кредитната карта като подходящ инструмент за изграждане на кредитна история, когато се използва регулярно и отговорно. През септември 2025 г. броят активни карти на клиенти между 18 и 25 години нараства с близо 40% в сравнение със септември 2024 г. Младите клиенти осъзнават значението на кредитната карта при бъдещи финансови стъпки, като например покупка на собствено жилище. За тях продуктът е и начин за по-голяма финансова самостоятелност, както и средство за по-добър баланс между наличните средства и личните желания.

Нов процес за одобрение

Банка ДСК наблюдава повишен интерес към продукта от клиентите. По време на пандемията и след нея се отчита ръст в разплащането с кредитни карти при плащане при онлайн търговци. Като предимство клиентите изтъкват удобството и високото ниво на сигурност, която продуктът предлага. Забелязва се и значителен ръст при броя на безконтактните (tap-to-pay) и дигиталните плащания чрез добавяне на картите в мобилен портфейл.

Нов процес позволява исканията за кредитна карта в клон на банката да бъдат разгледани за 5 минути. След това клиентът може да дигитализира картата почти веднага в мобилното банкиране DSK Mobile и да започне да плаща с нея. „Стремим се да ценим времето на клиентите си и да им спестяваме излишни стъпки. Улесненият процес допълнително утвърждава достъпността и удобството на кредитната карта. Ръстът на младите клиенти доказва, че тя става все по-предпочитана за планиране и управление на личния бюджет“, заяви Михаил Комитски, изпълнителен директор „Финансиране на активи и банково застраховане“ в Банка ДСК.

Бонуси и добавена стойност

Клиентите оценяват и възможността да си върнат част от похарченото. Те все по-често избират кредитна карта не само заради удобството, а и заради допълнителните ползи, които тя носи. Програмите за кешбек и лоялност се превръщат във важен фактор при избора както на конкретна карта, така и на банка. Клиентите използват бонусите, за да подкрепят семейния бюджет или осигуряват отстъпки и допълнителни услуги.

Въпреки множеството предимства при ежедневното използване на кредитната карта, част от клиентите на Банка ДСК все още я използват основно при необходимост. Банката акцентира върху предимствата на плащанията на ПОС, но отчита, че за част от клиентите тегленето на пари в брой остава предпочитана алтернатива в определени ситуации.

Добри практики от Банка ДСК

След представянето на плановете за ежедневно банкиране през юли 2024 г. нараства интересът у клиентите към кредитните карти, които са част от плановете за ежедневно банкиране. Издадените през третото тримесечие кредитни карти са с над 10% повече в сравнение с второто тримесечие на годината. Като пример основната кредитна карта на Банка ДСК носи до 200 лв. кешбек годишно – 1% от всяка покупка се връща обратно в бюджета на клиента. При план Без Ограничения този бонус е в увеличен размер – до 300 лв. Клиентите, които обичат да пътуват често, избират DSK-Wizz Air. Картата дава безплатно членство в WIZZ Discount Club, отстъпки от самолетни билети и бонус точки за всяка покупка, които лесно се обменят за нови пътувания. За по-заможните клиенти, които ползват Премиум план или план „ДСК Частно банкиране“, размерът на кешбека стига до 600 лв. годишно. Част от клиентите съчетават предимствата на различни карти – 13% от притежателите на VISA Platinum Credit имат и DSK-Wizz Air кредитна карта.

Освен бонусите и кешбека, клиентите, които ползват кредитните карти на Банка ДСК, могат да върнат сумата без лихва до 45 дни и да разчитат на допълнителни средства, когато имат нужда.

