Банка ДСК, ОББ и Пощенска продават европакети само на свои клиенти, ЦКБ, ПИБ, Фибанк и Инвестбанк с ограничена наличност

Кадър ОББ

Омбудсманът Велислава Делчева e изпратила писмо до подуправителя на Българската народна банка Радослав Миленков по повод жалби на граждани относно начина, по който търговски банки продават стартовите комплекти с евромонети, съобщиха от пресслужбата на обществения защитник, предаде "Медиапул".

До нея са подадени сигнали, че в клонове на Банка ДСК и ОББ липсва публично достъпна информация за условията за продажба, предлагат се комплекти само на клиенти на банката, транзакциите се извършват единствено безкасово и не се позволява покупка чрез упълномощено лице – затруднение особено за възрастни и трудноподвижни хора.

Жалбите се потвърждават и от репортерска проверка на БТА от 1 декември 2025 г., според която банки – ДСК, ОББ и Пощенска банка продават стартови комплекти само на свои клиенти. Установени са и случаи на липса или ограничена наличност в клонове на ЦКБ, ОББ, Инвестбанк, ПИБ и Fibank.

В писмото си омбудсманът подчертава, че подобни практики противоречат на Наредба № 46 на БНБ от 31 юли 2025 г. и на указанията към нея, които изискват свободна продажба на стартови комплекти на физически лица след установяване самоличността им. Освен това подзаконовият нормативен акт регламентира възможност за заплащане както безкасово, така и в брой, както и продажба, започваща от 1 декември 2025 г., без ограничение само за клиенти на съответната банка.

"От анализа се налага извод, че банките не следва да прилагат ограничения при продажбата на стартови пакети с евромонети – само на свои клиенти и само безналично", посочва Делчева.

Омбудсманът се обръща към БНБ с предложение надзорната институция да предостави становище за готовността на банките и "Български пощи" да осигурят равен достъп на гражданите до стартовите комплекти и при необходимост да предприеме действия за правилното прилагане на процедурата.

В позицията си Делчева припомня и препоръката на Европейската комисия от 10 януари 2008 г., според която гражданите трябва да имат възможност да закупят поне един комплект с евромонети през седмиците преди смяната на валутата, за да бъде осигурено плавно и справедливо преминаване към еврото.

