Банка ДСК: Пазарът на имоти в България ще се успокои през 2026 година

Лихвите остават ниски при въвеждането на еврото

Пазарът на недвижими имоти в България ще се успокои през 2026 година, като поскъпването на жилищата ще стане по-умерено. Това показва най-новият анализ на Банка ДСК, който очертава тенденциите за следващите 12 месеца. Очакванията са за различна динамика в отделните региони на страната, като интересът към новото строителство остава водещ фактор, пише Парите ни.

"Купувачите ще продължат да предпочитат качествени нови имоти с добра локация, социална среда и ниски разходи за поддръжка и сметки, тоест жилища с добра енергийна ефективност", коментира Пламена Тотева, директор пазар "Ипотечни кредити" в Банка ДСК.

Ефектът на еврото и лихвите

Лихвените проценти в България ще се запазят без значителни промени и ще останат сред най-ниските в Европейския съюз. Банковата система в страната поддържа висока ликвидност, което гарантира благоприятни условия за кредитиране и през следващата година.

Влизането в еврозоната в началото на 2026 година вероятно ще доведе до временно забавяне на активността. Гражданите и инвеститорите ще се нуждаят от период на адаптация към новата единна валута. Прогнозата на експертите е за нормализиране на пазара до края на годината, като броят на сделките ще се задържи на нивата от 2025 година. Очаква се навлизането на нови глобални консултанти в сектора, което е сигнал за повишен международен интерес към българския пазар.

Профил на търсенето

Двустайните жилища с една спалня запазват позицията си на най-търсен продукт на пазара. В столицата най-предпочитани остават южните квартали и районите около големите търговски центрове и Околовръстния път.

Търсенето остава високо, движено основно от домакинства, които живеят в пренаселени или амортизирани жилища. Според данни на Евростат, българските домове са сред най-маломерните в Европа – средно 81 кв.м. при 106 кв.м. средно за еврозоната. Тревожна е статистиката, че всяко трето жилище у нас е пренаселено.

Новото строителство доминира предпочитанията на купувачите, като около 40% от сделките са за имоти в нови сгради с висок енергиен клас. Не стихва и интересът към еднофамилни къщи в близост до големите градове. Предизвикателство пред строителния бизнес остава увеличаването на предлагането в големите градове заради ограничените терени и административните процедури.

Доходи и профил на купувача

Средният доход на клиентите на банката през 2025 година достига 5500 лева, а за София – 7000 лева. Това е значителен ръст спрямо предходната година. Кредитополучателите заделят средно около 35% от месечния си доход за погасяване на задълженията.

Средният размер на ипотечния кредит в страната е около 250 000 лева, докато в столицата той надхвърля 340 000 лева. Обичайният срок за погасяване е 26 години.

Типичният купувач е на възраст между 35 и 40 години. Наблюдава се тенденция за подмладяване на клиентите, като все повече хора под 30-годишна възраст предприемат стъпка към собствено жилище. Близо 40% от сделките са съсредоточени в София, следвана от Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора и Велико Търново. За младите купувачи водещи критерии остават не само цената, но и средата на живот и енергийните характеристики на сградата.

