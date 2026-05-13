Банка ДСК предупреди за измама

Злонамерени лица осъществяват телефонни обаждания, като се представят за служители на Банка ДСК. По време на разговора те се опитват да убедят клиентите, че от тяхно име е изтеглен кредит, подадено е искане за кредит или е извършен съмнителен превод, който трябва спешно да бъде потвърден или отказан, предаде Блиц.

Тези обаждания не са инициирани от служители на Банка ДСК. Целта им е да бъде получена чувствителна информация, свързана с банковите и клиентските данни на потребителите, която впоследствие може да бъде използвана за неправомерен достъп до средства по техните сметки. Това съобщават от банката.

Най-често изискваната информация включва:

- номер на банкова карта;

- авторизационни кодове;

- потребителско име и парола за електронно банкиране.

Как да разпознаете подобни обаждания?

Опитите за финансова измама обикновено целят получаване на лична и финансова информация, която не следва да бъде предоставяна на трети лица. Напомняме, че Банка ДСК никога не изисква чувствителни данни чрез телефонни обаждания, линкове или съобщения.

Препоръчваме Ви да не споделяте лични и банкови данни по телефона. При подобно искане прекратете разговора незабавно. Ако имате съмнение относно легитимността на обаждането, свържете се с банката чрез официалните ни канали за комуникация.

Какво да направите, ако получите подобно обаждане?

Ако получите съмнително обаждане, прекъснете разговора и блокирайте съответния номер. Не предоставяйте лични данни, пароли, кодове за потвърждение или информация за банкови карти.

За допълнителна сигурност проверете за неразпознати транзакции в DSK Mobile или DSK Online. При необходимост можете да се свържете с нас чрез чата в dskdirect.bg за съдействие и консултация, както и да промените паролата си като превантивна мярка.

Важно: Банка ДСК никога няма да поиска от Вас да предоставите пароли, ПИН код, CVC/CVV код на карта или кодове за потвърждение чрез телефон, линкове или съобщения.

