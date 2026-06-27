Банка ДСК спира част от услугите си на 29 юни за няколко часа

Снимка Гугъл мапс

Банка ДСК планира техническо обновяване на своите системи в ранните часове на 29 юни (понеделник). Профилактиката ще се извърши в интервала от 04:00 до 06:00 часа сутринта, информират от финансовата институция.

Поради актуализацията в рамките на тези два часа са възможни временни прекъсвания при използването на електронните платформи ДСК Директ, ДСК Смарт и ДСК Бизнес, както и на услугата ТРР, пише Блиц.

Възможно е да има и смущения при извършването на картови операции, включително теглене на суми от банкомати (АТМ) и плащания на ПОС терминали в търговските обекти.

От банковата институция подчертават, че евентуалните затруднения ще бъдат краткотрайни. Веднага след приключване на техническите дейности пълната функционалност на всички дигитални канали и картови услуги ще бъде възстановена.

От ДСК поднасят своите извинения за причиненото неудобство и благодарят на потребителите за проявеното разбиране.

Редактор "Екип на Петел",

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