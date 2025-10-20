Банка ДСК уведоми: От 1 януари всички сметки за ток, вода, телефон минават в евро

Банка ДСК

Какво ще се случи с активните услуги (автоматични плащания и други) след приемане на еврото?

Ето какво обясниха от банка ДСК:

Остават непроменени, като ще бъдат автоматично превалутирани в евро по официален курс. А за плащания за битови сметки след 1 януари 2026 г. доставчиците ще подават информация за дължими суми само в евро.

Възможни са прекъсвания при банковите преводи и blink P2P плащанията на 1 януари 2026 г. с цел плавен технически преход.

