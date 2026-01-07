Банка иска произход за 100 лева

Булфото

Първата седмица от въвеждането на еврото в България преминава сравнително спокойно, без масови сътресения или сериозни системни проблеми. Това коментираха в ефира на NOVA председателят на „Активни потребители“ Богомил Николов и икономистът Румен Гълъбинов. По думите им въпреки наличието на отделни сигнали и оплаквания, процесът на валутния преход върви контролирано.

„Не може да няма сигнали и нередности, но те са по-скоро единични, отколкото системни“, заяви Богомил Николов. Той подчерта, че най-сериозният проблем към момента не е свързан с търговската мрежа, а с банковия сектор и административните процедури при обмяната на левове в евро.

Според Николов сериозно притеснение буди отсъствието на банките и на БНБ от Националния координационен център.



„Нито БНБ, нито Асоциацията на банките участват, а в същото време виждаме най-много сигнали именно срещу банките – за такси, лимити и изискване на декларации“, посочи той.

Един от основните проблеми, на които обръща внимание председателят на „Активни потребители“, е изискването на допълнителни документи при обмяна на малки суми.

„Ако отидете да смените 100–200 лева, ви дават папка с декларации, което е абсолютно ненужно. Това е опит за събиране на информация от човек, който не е клиент на банката и няма да бъде такъв“, каза Николов. По думите му подобни практики нямат законово основание и демотивират хората да използват банковите клонове.

Икономистът Румен Гълъбинов прогнозира, че още през първите седмици над 40% от левовата наличност в обращение ще бъде изтеглена към БНБ чрез търговските банки.



„До края на месеца очаквам около 90% от левовата парична маса вече да е извадена от обръщение и заменена с евро“, заяви той.

По отношение на изискванията за произход на средства, Гълъбинов напомни, че законовият праг е значително по-висок. „По Закона за мерките срещу изпирането на пари декларации се изискват при суми над 30 000 лева, тоест около 15 000 евро. В момента обаче се искат документи дори за най-дребните суми, което трябва да бъде коригирано“, подчерта икономистът.

Двамата експерти коментираха и поставянето на лимити за обмяна на пари в банковите клонове. Според тях е необходима по-ясна регулация и указания от страна на БНБ.



„Затова беше важно централната банка да участва в Координационния център и да даде тълкувания като регулатор“, отбеляза Гълъбинов.

По отношение на цените на стоките и услугите Богомил Николов посочи, че основният риск от спекула се наблюдава именно в сектора на услугите.

„Има сигнали за паркинги, фризьорски салони и сервизи. Например услуга, която е струвала 3 лева, вече се предлага за 2 евро – това е около 25% увеличение“, даде пример той.

В същото време Румен Гълъбинов подчерта, че при основните стоки ситуацията остава стабилна.



„Нямаме промяна в цените на горивата, както и в големите търговски вериги. Там цените са почти изцяло същите, просто превърнати в евро“, каза икономистът.

Богомил Николов обърна внимание и на ролята на потребителите в контрола на пазара. „Хората предпочитат да пишат в социалните мрежи или да сигнализират медиите, вместо да подават официални жалби до КЗП. А без активни потребители няма как институциите да реагират ефективно“, подчерта той.



Българите извадиха пари от дюшеците, а магазините се превръщат в чейндж бюра

По отношение на преходния период двамата бяха категорични, че той не бива да се удължава.



„Двойното обръщение не трябва да продължава повече от един месец. То е тежко и скъпо за бизнеса, а и не е в полза на потребителите“, заяви Румен Гълъбинов. По думите му опитът на други държави показва, че още в рамките на две седмици по-голямата част от старата валута изчезва от обръщение.

