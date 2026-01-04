Банка смени курса при внасяне на левове

Кадър Фб

С приемането на еврото в България вече се появяват първите опити за злоупотреби с цените. Част от търговците използват валутния преход, за да повишават стойността на стоки и услуги или да подвеждат клиентите с некоректни превалутирания. За тревожните сигнали разказа Богомил Николов от "Активни потребители" пред Нова телевизия.



По думите му става въпрос както за единични „технически грешки“, така и за практики, които изглеждат като чиста спекула.

Хляб с 33% по-скъп за два дни

Сред най-фрапантните случаи е този с хляб "Франзела Симит" (300 г), закупен от голяма търговска верига.

– На 31 декември 2025 г. цената е 0,89 лв. (0,46 евро)

– На 2 януари 2026 г. същият хляб вече струва 1,19 лв. (0,61 евро)

Това означава поскъпване от близо 33% само за два дни. Според експертите подобен скок трудно може да бъде оправдан с разходи или инфлация и буди сериозни съмнения за злоупотреба с прехода към еврото.

Пица по "космически курс"

Още по-шокиращ е сигнал за поръчка на пица. Клиент получил сметка от 18,75 лв., но в евро сумата била изписана като 36,67 евро – почти двойно над реалната стойност и над четири пъти повече от коректното превалутиране.

"Това най-вероятно е техническа грешка, но точно такива грешки могат да струват скъпо на невнимателните потребители. Очите трябва да са на четири", предупреди Николов.

Драстично поскъпване на стоки за бита

Зрители на предаването са подали сигнали и за онлайн магазини, при които цените на обикновени пластмасови кутии за съхранение са скочили рязко:

– Кутия, струвала 5,23 евро на 1 януари, на 2 януари вече се предлага за 10,22 евро

– Друг модел е поскъпнал от около 12 евро на близо 24 евро

Според Богомил Николов подобни действия са "автогол" за търговците.

"Хората просто ще спрат да купуват от тях", категоричен е той. Освен това законът позволява санкции до 100 000 лева при необосновано повишаване на цените.

Сигнали има и срещу банкови институции. Български гражданин съобщава, че при внасяне на 1400 лв. в брой след 1 януари банката е използвала курс 1,965 вместо официалния фиксиран курс 1,95583.

"След Нова година не би трябвало да има левови сметки – те се превалутират автоматично. Ако някой внася левове в брой, те се обменят по фиксинга. Всяко отклонение е основание за сигнал", обясни Николов.

Как да се защитим?

Експертите съветват потребителите винаги да проверяват двойното изписване на цените, да смятат приблизително превалутирането, да пазят касови бележки и да подават сигнали при съмнение за спекула.

Преходът към еврото е тест не само за институциите, но и за коректността на бизнеса. А първите дни показват ясно – бдителността на потребителите ще бъде решаваща.

