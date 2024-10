Банката на Кипър закри 20 хиляди сметки на руснаци

Пиксабей

Bank of Cyprus, най-голямата банка в Кипър, след нахлуването на Русия в Украйна, закри около 20 хиляди сметки, които принадлежаха на седем хиляди клиенти с руско гражданство.

Това показва доклад на Frank Media, позовавайки се на Карен Льо Кану, говорител на банката. Реорганизацията на клиентското портфолио започна през 2014 г. във връзка с въвеждането на санкции, последвали в отговор на анексирането на Крим от Русия.

"По времето, когато започна реорганизацията, руснаците представляваха 4% от клиентското портфолио. Днес този дял е само 0,4%", посочи представител на банката.

Льо Кану уточни, че днес банката все още има сметки на руснаци в пенсионна възраст.

"Банката разглежда и оценява възможни взаимоотношения с руски граждани, които законно пребивават в Европа, не са обект на международни санкции и извършват допустими дейности в сектори, съответстващи на политиките на банката", пояснява Кану.

През април 2023 г. Bank of Cyprus започна да изпраща известия за закриване на сметки до руски клиенти, защото се страхуваше от британски и американски санкции за обслужване на руснаци. Базираната в Лимасол консултантска компания Main Partner Trust първа информира за това, публикувайки в канала си в Telegram текста на съответното съобщение, получено от някои руснаци. По-късно тази информация беше потвърдена от банковия бранш.





Решението за закриване на руски сметки в Bank of Cyprus беше взето след поредното разширяване на американския SDN списък (списъкът на специално определени граждани и блокирани лица), позовавайки се на кипърската компания Main Partner Trust, която осигурява правни и финансови услуги, предаде Bulgaria ON AIR.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!