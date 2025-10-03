Банкерът заложи на зигзаг стратегия в "Сделка или не"

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Митичният банкер в "Сделка или не" заложи на зигзаг в изкушенията си към поредния играч в шоуто. Той днес бе Александър Симонов от София, който излезе с кутия №8.

Зигзаг стратегията бе редуването на висока и ниска оферти. Първата му бе тайнствена - 3333 лева. След това продължи с ниска - 1500, после се върна на висока - 3500, после отново падна на 1000 лева.

Иначе играта на Алекс започна повече от трагично. Още с първата си отворена кутия той премахна най-голямата сума - 100 бона.

По средата на играта, когато най-високата останали сума бе 10 000 лева, банкерът предложи смяна на кутията. Алекс се съгласи. Смени своята 8 с 11.

След това отвори кутията, с която излезе, и вътре бе едната стотинка.

При три неотворени кутии, в които се криеха сумите от 2 лв., 250 лв. и 2500 лева, банкерът му предложи смяна на кутията. Алекс не се съгласи и продължи смело. И в следващата кутия, която отвори, бяха двата лева.

Банкерът му предложи смяна на кутията. Алекс се съгласи и смени своята за №10.

Така обаче научи, че е взел грешен избор, защото вътре бяха само 250 лева.

