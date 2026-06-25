Банки удължават срока за обмяна на левове в евро без такси

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Някои от най-големите банки у нас ще продължат да предлагат под една или друга форма обмяна на левове в евро без начисляването на такси и след изтичането на срока, до който бяха длъжни да предлагат тази услуга безплатно, показва проверка на БТА.

Според Закона за въвеждането на еврото търговските банки у нас имат задължението да обменят левове в евро без начисляването на такси до края на месец юни тази година, като през втората половина на годината могат да въведат такси по своя преценка.

След изтичането на периода за безплатна обмяна на левове в евро в търговските банки - 30 юни 2026 г., всяка банка ще прилага свои правила и условия, съобразени с действащата нормативна уредба, заявиха от Асоциацията на банките в България (АББ), уточнявайки, че АББ не разполага с информация относно търговската политика и конкретните условия за обслужване на клиентите на отделните банки.

Някои от най-големите банки у нас предвиждат да продължат безплатната обмяна на левове в евро и след 30 юни тази година, като всяка банка прилага собствен подход към тази услуга, включително удължаване на срока за безплатно обменяне на левове в евро в брой на каса и удължаване на срока, в който клиентите могат да внасят левове по сметка без такса.

Postbank не планира прилагане на такси за обмяна на банкноти и монети в банката. Институцията не предвижда промени в условията за обмяна, като в сила остава изискването за предварително уведомление при касови операции над 30 000 лева. По данни на БНБ над 92 процента от левовите банкноти и монети вече са изтеглени от обращение, като това създава предпоставки процесът да продължи плавно и без необходимост от промени в действащия механизъм за обмяна, добавят от банката.

"Банка ДСК" удължава до края на 2026 г. възможността за безплатно внасяне на банкноти в левове по сметки в банката както за индивидуални, така и за юридически лица, но планира въвеждането на такси, когато става дума за внасяне на монети по сметка и обмяна на монети и банкноти в брой, казаха от банката. Таксите, които ще се прилагат, са стандартните за банката.

"УниКредит Булбанк" удължава до 30 септември 2026 г. периода, в който физическите лица могат да обменят без такса банкноти и монети в левове в клоновата мрежа на банката, съобщиха от банката. Съгласно действащите нормативни изисквания във връзка с мерките срещу изпирането на пари, при обмяна на валута на стойност над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата. Към момента не се предвиждат промени в този праг, уточняват от банката.

"Първа инвестиционна банка“ запазва до края на 2026 г. безплатното внасяне в брой на левове от титуляря по негова сметка в евро, като и броенето при внасяне в брой на български монети от титуляря по негова сметка в евро в банката ще продължи да бъде без комисиона, посочиха от банката. Паралелно с това се въвежда и услуга за непосредствена обмяна на повредени банкноти и монети от левове в евро, предлагана без комисиона, добавят от "Първа инвестиционна банка“.

След 30 юни тази година ОББ ще прилага стандартните такси по действащата тарифа на банката за обмяна на левове в евро, която в частта си за обслужване на каса не е променяна от април 2025 година, заявиха още от банката. Не предвиждаме промени, свързани с обмяната на левове в евро, като ОББ ще продължи да съдейства за плавния преход към еврото и да предлага удобни дигитални услуги на своите клиенти, добавят от институцията.

Според данните на Българската народна банка към 8 май 2026 г. са изтеглени 92,52 процента от левовите банкноти и монети, намирали се в обращение в началото на 2025 г., като извън касите на централната банка остават около 2,3 млрд. лева.

БНБ ще продължи да обменя левови банкноти и монети без такси безсрочно, за разлика от търговските банки, които ще предлагат тази услуга до края на 2026 година. От тази гледна точка, формално процесът по обмяна не може да се счита за приключил, но от икономическа и функционална гледна точка, процесът по изтегляне на левовете от обращение на практика изглежда доведен докрай.

"С оглед на изтичането на периода на двойно обращение през януари и високия дял на вече изтеглените левове, от икономическа и функционална гледна точка процесът може да се разглежда като практически приключил", коментират от Асоциацията на банките в България.

"В същото време е обичайно в държавите, въвели еврото, определено количество от националната валута да остане необменено за по-дълъг период. Затова е възможно делът на върнатите левови банкноти и монети да продължи да нараства през следващите месеци, но с много по-бавни темпове. Следва да се има предвид, че Българската народна банка продължава безсрочно и без такси да обменя левови банкноти и монети. В този смисъл формално процесът по обмяна не е окончателно приключил, докато част от левовите наличности остават извън банковата система и БНБ", добавят от асоциацията.

Редактор "Екип на Петел",

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