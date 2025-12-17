Банките: Срок до 28 декември да платите всички сметки за ток, вода, телевизия, интернет

Пиксабей

Чака ни интересна Нова година - минаваме от лева в евро, докато вдигаме наздравици, играем Дунавското хоро и слушаме президента.

В навечерието на историческия преход ще има и кратки като време смущения в банковите системи, докато бъдат настроени. За да можем спокойно да празнуваме и да не мислим за плащания, експертите съветват да подготвим и пари в брой, посочва "Нова телевизия", пише Марица.

Няколко безценни съвета. Първо - сметките за ток, вода, телевизия, интернет и застраховки е желателно да се платят до 28 декември, а ако винетката ни изтича - да купим нова до 29 декември.

Заради подготовката на системите някои от приложенията за онлайн банкиране ще спрат работа още на 30 декември. В новогодишната нощ, от 21.00 часа на 31 декември до 1.00 часа на 1 януари, няма да бъде възможно плащането с карта на физически ПОС терминал или в интернет, както и тегленето от банкомат. За да извършваме плащания в тези часове, ще са ни нужни пари в брой, напомнят от Асоциацията на банките в България.

От 1 януари всички картови плащания ще бъдат в евро. Само евро ще има и в банкоматите. Ако все пак ни останат левове в монети или банкноти, можем да ги обменим и по-късно - до 30 юни без такса, а в БНБ - неограничено и безплатно.

