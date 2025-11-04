Банкнотата от 500 евро няма да се печата за България: Причината е странна

Кадър Пиксабей

Причината е, че се ползват основно от организираната престъпност

Печатането на банкноти с номинал от 500 евро е прекратено и няма да бъде възобновено. Това обясни старши икономистът Адриан Николов в специализираната рубрика "Моите въпроси за еврото" по БНТ.

Той отговори на зрителски въпрос дали ще се произвеждат още от банкнотите с най-висок номинал.

"Не, това беше прекратено. Оказа се, че банкнотите от 500 евро са много рядко използвани, по-често като че ли са храна за организирана престъпност", заяви Николов, цитиран от БНТ.

Според икономиста, големият номинал улеснява незаконните дейности, тъй като позволява "лесно да се мести стойност напред - назад".

Адриан Николов подчерта, че обикновените граждани почти не използват тази банкнота. "Повечето граждани на европейски държави не ги ползват в ежедневието си, защото са много големи", допълни той.

