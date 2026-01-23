Банкнотите от 20 и 50 евро са най-фалшифицирани

Пиксабей

Най-фалшифицираните банкноти са от 20 и 50 евро и представляват над 75% от всички ментета на пазара в Европа. През 2024 г. от обращение бяха изтеглени около 554 000 фалшиви евробанкноти, сочат данните на Европейската централна банка (ЕЦБ), съобщиха медии, предаде "Ретро".



С официалното въвеждане на еврото в България на 1 януари 2026 г. страната ни се превръща в „златен шанс“ за измамниците от цяла Европа. МВР предупреждава, че преходният период е критичен, тъй като престъпниците разчитат на първоначалното объркване у гражданите, които все още не познават добре защитните елементи на новата валута. Рисковете са особено при плащане с лев и евро едновременно или при връщане на ресто в евро на като цяло опасни места, където често се случват измами.



Такива са уличните пазари, битаците, някои денонощни заведения за алкохол и магазинчета в малките населени места и по крайните квартали. Оперативните данни сочат, че с вкарването на еврото опитите за пласиране на фалшиво евро от чужбина се увеличават, пише „Телеграф“. 20 и 50 евро менте са най-разпространени, защото с тях се пазарува всеки ден в супермаркета или на пазара, където касиерите бързат и рядко ги гледат под лупа. В първия работен ден от въвеждането на еврото в България вниманието на институциите е начело тъкмо към сериозния риск – разпространението на фалшиви евробанкноти. През ноември бяха разкрити джамбази, които използват тайници в автомобил нов внос, за да пласират ментета, най-вече банкноти с номинал от 10 и 20 евро. Преди дни пък 35-годишен мъж от Шумен успя да си напазарува с фалшива банкнота от 50 евро, но бе заловен от полицията.



Търговците масово отказват да приемат кеш банкноти от 200 и 500 евро, тъй като рискът, ако са фалшиви, е твърде голям. Полицията от края на 2025 г. отчита ръст на схеми, при които измамници се представят за служители, обменящи левове за евро „на изгодни курсове“, или за „проверка на спестявания“.



В България често се засичат т. нар. суперфалшификати – банкноти от 50 и 100 евро, които са направени толкова добре, че обикновен човек трудно би ги познал без машина. Голяма част от тези банкноти се отпечатват у нас, а другите се вкарват от Украйна и бившите съветски републики. От ЕЦБ съветват гражданите да се запознаят обстойно с всички защитни елементи на новите евробанкноти. Тази информация я има на сайта на европейската институция, включително и на български език

