Банкомат пусна бял лист вместо банкноти от 50 евро

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Куриозен случай с банкомат. Устройство в Пловдив пусна бял лист вместо банкноти от 50. Йорданка Калоферова отива до кварталния баномат да изтегли първата си заплата в новата валута. Заявката е за 300 евро.

Съответно вътре между банкнотите имаше бяла оризова хартия. Седя, гледам и не вярвам на очите си изобщо какво се случва и дали това е възможно. Пет банкноти от 50 евро и едно листче оризова хартия. Проверих веднага в онлайн банкирането и там ги отчетоха като 300 евро, призна Йорданка.

Потърпевшата показа изтеглените пари от банката през банкомата и прави безуспешен опит да се свърже по телефона, написан за спешни случаи.

15 минути нямах никакъв отговор, уточни Йорданка.

Жената отива в дежурен в събота банков клон и подава жалба.

Нямам си на идея изобщо как може да се случи. Предполагам, по най-близката логика, че има хартийки между парите да не слепват. Явно е станала някаква грешка при банкомата Това е абсурд, просто пълен абсурд, добави Калоферова.

Обяснението на банката е следното: Инцидентът е рядък и най-вероятната причина е човешка грешка при зареждането на банкомата, когато не е била премахната предпазната лента върху банкнотите.

Разликата в изтеглената сума вече е възстановена по сметката на клиентката. Тя получи и извинение от банката, съобщи бТВ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!