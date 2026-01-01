Банкомати са блокирали, плащания с карти са спрени до 3 януари, сменят 1 евро за над 2 лева

Пиксабей

Картовите разплащания са ограничени до 3 януари, а спекулата с цените вече започна

От днес, 1 януари 2026 година, България официално е 21-вият член на еврозоната. Историческата смяна на лева с единната европейска валута обаче започна с мащабни технически затруднения и блокирани банкови системи, които ще продължат през следващите 48 часа. Въпреки тържествения тон на официалните институции, гражданите се сблъскват с дигитална блокада и първи признаци на ценова спекула, пише Дунав мост.

Блокаж на банкомати и ПОС терминали

Докато левът официално остава в историята след 145 години съществуване, банковата система в страната влезе в режим на "технологична миграция". Повечето ПОС терминали, банкомати и мобилни приложения за банкиране ще останат недостъпни или ще работят с прекъсвания до края на 2 януари, а в някои случаи и до 3 януари, съобщиха от Асоциацията на банките в България, цитирани от Investor.bg. От полунощ банкоматите в цялата страна са заредени единствено с евро банкноти.

"Тъй като никой не знае колко време ще продължи пренастройването на електронните системи, гражданите трябваше да си осигурят пари в брой за празниците", коментират експерти от бранша.

Правила за плащане през януари

В рамките на следващия месец – до 31 януари 2026 година – в страната ще действа период на двойно обращение. Това означава, че потребителите могат да плащат в брой както в левове, така и в евро. Търговците обаче са задължени по закон да връщат рестото единствено в евро.

Изключение се допуска само в случаите, когато търговският обект няма достатъчна наличност от новата валута. От 1 февруари 2026 година еврото остава единственото официално платежно средство в България.

Фиксиран курс и рискове от спекула

Превалутирането на всички сметки, заплати и пенсии се извършва автоматично по фиксирания курс от 1,95583 лева за едно евро. Въпреки че законът забранява повишаването на цените заради смяната на валутата, вече са регистрирани сигнали за нарушения. В столицата цената на "синя зона" беше де факто удвоена, преминавайки от 2 лева на 2 евро, което предизвика намесата на Комисията за защита на потребителите.

Всички цени на стоки и услуги трябва да останат двойно обозначени до 8 август 2026 година, за да се осигури прозрачност и да се предотврати скритата инфлация. Българската народна банка ще обменя левове за евро безсрочно и без такси, докато търговските банки ще извършват тази услуга безплатно до края на юни.

