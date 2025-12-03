Банкоматите спряха да пускат 50 и 100 лева

Пиксабей

Остава по-малко от месец от влизането ни официално в еврозоната. Всички се стягат – от обикновения човек, през търговските вериги и заведенията, та до банките. В рамките на един месец – от 1 до 31 януари 2026 година, клиентите ще имат право да плащат в левове, но търговците ще бъдат задължени да връщат рестото единствено в евро, пише Блиц.

Наши читатели ни сигнализираха за нещо любопитно, което става с банкоматите на повечето банки. Едрите банкноти, които са с номинал от 50 и 100 лева, почти са изчезнали. При теглене на определена сума машините пускат дребни банкноти от 10, 20 и дори по 5 лева.

Впечатление направило, че те са чисто нови. Може би банките искат да се отърват от тях, коментират клиентите.

Важна е да отбележим, че няма място за притеснение.

Ето няколко важни правила, които ще важат от 1 януари:

Фиксиран курс: Обмяната на левове в евро ще се извършва по неотменимо фиксиран курс: 1 EUR=1,95583 BGN.

Банкови Сметки: Всички банкови сметки, депозити и кредити в левове ще бъдат автоматично и безплатно превалутирани в евро в нощта на 31 декември 2025 г. срещу 1 януари 2026 г.

Безплатна Обмяна за Граждани:

В банки и "Български пощи": Левове ще могат да се обменят без такса през първите шест месеца (до 30 юни 2026 г.).

В Българска народна банка (БНБ): БНБ ще обменя левове в евро безплатно, без ограничение в количеството и без ограничение във времето (за неопределен период след 30 юни 2026 г.).

В периода на прехода търговската мрежа ще работи по този начин:

Двойно Обозначаване на Цените: Всички търговци са задължени да показват цените едновременно в левове и в евро в продължение на 17 месеца – от 8 август 2025 г. до 31 декември 2026 г.

Двоен Период на Обращение (Януари 2026 г.): През целия месец януари 2026 г. клиентите могат да плащат в магазините както в левове, така и в евро. Търговците обаче са задължени да връщат ресто САМО в евро, независимо с каква валута е направено плащането.

Единствена Валута (От 1 февруари 2026 г.): От 1 февруари 2026 г. всички плащания в търговската мрежа (в брой и безкасово) трябва да се извършват само в евро.

