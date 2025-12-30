Банков обир: Откраднаха 33 милиона евро от сейфовете на 2700 клиенти в Германия

Пиксабей

Мащабен банков обир в Германия. Крадци отмъкнаха ценности за близо 33 млн. евро от клон на банка Sparkasse в Гелзенкирхен. Това предаде изданието "The Sun", цитира Нюз.бг.

Обирът e останал незабелязан в продължение на дни. Извършителите са опразнили около 90% сейфовете на трезора.

Сигналът за обира е получен в полицията на 29 декември, след като пожарната алармата в банката се задействала. Според разследващите кражбата с взлом вероятно е извършена по време на коледните празници или дори през предходния уикенд.

Пристигналите на място екипи открили огромна дупка, пробита през стената на трезора. Смята, че се извършителите са проникнали в сградата през паркинг, намира се до банката. Оттам те хитро са преминали през няколко обезопасени врати, преди да стигнат до архивна стая, съседна на трезора.

Използвайки професионално оборудване, крадците са пробили 45-сантиметрова стоманобетонна стена, за да получат достъп до съкровището вътре. Смята се, че престъпниците са използвали 20-килограмова индустриална бормашина, снабдена с коронка със синтетично диамантено покритие.

По време на обира трезорът е съдържал около 3300 сейфа с различни размери, наети от приблизително 2700 клиенти, някои от които са имали по няколко сейфа. Около 90% от сейфовете са разбити. Всяка кутия е застрахована до 10 300 евро, което означава, че банката теоретично може да се изправи пред загуби до 33 990 000 евро.

"Мащабът на щетите в момента се разследва", заяви говорител на полицията в Гелзенкирхен

