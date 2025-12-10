Банско открива ски сезона

Булфото

На 13 декември 2025 г. (събота) в Банско ще бъде даден старт на новия зимен сезон 2025/2026 г.

И тази година откриването ще бъде на Бъндеришка поляна, където ще се съберат стотици запалени планинари, скиори и гости на града. Събитието ще започне с двете традиционни игри – „Влез в отбора на шампиона“ и „Ловци на съкровища“, които винаги предизвикват истинска надпревара и много усмивки, предаде БНР.

Малките таланти от ски клубовете в Банско ще направят масово спускане, а планинската сцена ще завладеят Dj Alexandros Traw & Anstasis Voukis Percussion Show, които ще внесат ритъм и настроение сред снежните склонове. Следобед празникът се пренася в центъра на Банско.

От 17:30 ч. на площад „Никола Вапцаров“, гостите ще се насладят на „Уникално Банско“ – кулинарно представяне с дегустации на прочути местни ястия. В 18:00 ч. ще бъде даден официалният старт на сезона в присъствието на специалните гости – ски легендите Джорджо Рока и Марк Жирардели, които ще бъдат част от тържественото откриване.

Рока - 50-годишният ас в ските, е един от петимата заедно с Ингемар Стенмарк, Марк Жирардели, Алберто Томба и Марсел Хиршер с по пет поредни победи на слалом в Световната купа. Италианецът печели през сезон 2005/2006 и малката световна купа в слалома. В 17-годишната си кариера Рока има 11 победи за СК и общо 22 подиума. Във вечната ранглиста по успехи за Световната купа той е под номер 10.

От световни първенства роденият в Шур (Швейцария) алпиец има два бронзови медала на слалом в Санкт-Мориц 2003 и Бормио 2005. Рока е с трето място на шампионат на планетата и в комбинацията 2005 година. По-слабо се е представял само на Олимпийски игри, където върхът му е петото място в комбинацията от Игрите в Торино 2006.

