снимка: Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Уикипедия

Барак Обама е дал положителна проба за коронавирус, съобщи самият той в Twitter.



„Имам дразнене в гърлото от няколко дни, но иначе се чувствам добре“, написа Обама в официалния си акаунт в социалната мрежа.



Неговата съпруга - Мишел Обама, с отрицателен тест. Двамата са имунизирани, предава Дарик.



„Мишел и аз сме благодарни, че сме ваксинирани и подсилени. Това е напомняне да се ваксинирате, ако все още не сте го направили, дори когато случаите намаляват", написа още президентът на САЩ в периода 2009 – 2017 г.



