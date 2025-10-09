"Барбара" удря отново България: 4 града да се готвят за суграшица

Кадър Уикипедия, mike epp

Циклонът Барбара още не е приключил! След обяд в района на Русе, Разград, Силистра и дори Добрич ще се формират купесто-дъждовни облаци. Възможно е дори да прегърми, а валежите да бъдат съпроводени и от суграшица, предаде Метео Балканс.

Сугра̀шицата е вид валеж. Представлява сферични, бели, меки и лесно смачкващи се зрънца с диаметър 1 – 3 милиметра.

Снежната или ледената суграшица се образува в облаци с висока скорост на възходящите потоци. В такива случаи, ако върху малки снежинки се натрупват и замръзват преохладени водни капчици се образува снежна суграшица. Тя представлява падащ сняг, във вид на малки бели непрозрачни зърна. Ледената суграшица представлява зрънца с непрозрачно бяло ядро, обвито с прозрачен леден слой.

В повечето части на света, суграшицата пада само за кратък период от време и не се натрупва в голямо количество. Въпреки това, тя се топи значително по-бавно от сняг със същия обем.

