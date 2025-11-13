Бареков: Ако от утре ще зареждате бензин и дизел в бензиностанциите на Лукойл в страната, носете си само кеш в портфейла или в джоба

Кадър Фб

Николай Бареков публикува интересна статия от сайта си bnews.bg.

Той твърди, че в бензиностанции Лукойл ще се плаща само кеш от днешна дата. Това обаче засега не е факт и продължава плащането с карти.

Ето какво съобщи вчера:

"Ако от утре ще зареждате бензин и дизел в бензиностанциите на Лукойл в страната, носете си само кеш в портфейла или в джоба, това научи ексклузивно най-четената БГ медия в социалните мрежи!

От ръководството на Лукойл – България е спусната заповед към всички бензиностанции в страната да се спрат всякакви банкови транзакции.

Това означава да се плаща само в кеш в следващите няколко дни преди Лукойл окончателно да хлопне кепенците!"

