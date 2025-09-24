Бареков и Ивелин Михайлов пред дома на Слави Трифонов: Искаме среща

Кадър Евроком

Журналистът Николай Бареков и председателят на ПГ на „Величие“ Ивелин Михайлов се намират пред дома на Слави Трифонов. Двамата настояват за среща с председателя на „Има такъв народ“, съобщава Евроком.

“Поканихме се взаимно с вас г-н Михайлов в този китен квартал на София кв. “Бояна”, където живее един мой и ваш колега – Слави Трифонов. Като настоящ политик този човек не е случаен, а овластен и държи властта в държавата”, разказа Бареков.

По думите му по този начин Трифонов помага на Бойко Борисов и Делян Пеевски “да завладеят държавата”.

“Делян Пеевски с 29 души нямам как да управлява, дори с гласовете на Борисов, която вече партия почти е овладял. БСП и ИТН влязоха в 51-то Народно събрание с обещание да борят мафията. А сега Делян Пеевски може да каже аз управлявам България заради Слави Трифонов.”

