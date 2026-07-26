Бърнам би критикувал Тръмп, ако това е в интерес на Великобритания

Снимка уикипедия, Scottish Government

Новият британски премиер Анди Бърнам „ще поставя винаги интересите на Великобритания на първо място“, заяви той пред Би Би Си в отговор на въпрос дали е готов да отправя критики към президента на САЩ Доналд Тръмп. Откъси от интервюто бяха разпространени днес.

Предшественикът на Бърнам, Киър Стармър, който миналия месец обяви, че се оттегля, имаше напрегнати отношения с Тръмп. Американският президент го критикуваше заради различията им по въпроси като американско-израелската война срещу Иран, имиграцията, енергетиката и регулирането на технологичния сектор, отбеляза Ройтерс.

Макар първоначално да определи наследника на Стармър като „крайно либерален“, тази седмица Тръмп заяви, че е имал „много добър разговор“ с Бърнам, който в понеделник стана седмият британски премиер за последното десетилетие.

В първото си голямо интервю след встъпването си в длъжност Бърнам беше попитан дали е готов да разкритикува Тръмп, когато смята, че това е правилно.

„Всички лидери трябва да го правят. Трябва да защитавате преди всичко собствения си национален интерес. Това се изисква от вас, ако искате да вършите тази работа както трябва“, заяви той, пише БТА.

Премиерът каза също, че няма да свиква предсрочни парламентарни избори преди 2029 година. „Изключвам това. Да, няма да има предсрочни парламентарни избори. Не мисля, че хората ги искат“, заяви той.

По въпроса за британската отбрана Бърнам каза, че е „напълно ангажиран“ с обещаното на партньорите от НАТО. „Първото предизвикателство пред двама ни е да гарантираме, че планът за инвестиции в отбраната е изцяло подсигурен с финансиране. Това е непосредственият въпрос пред нас и трябва да го решим в хода на подготовката на бюджета по-късно тази година“, заяви той.

Новоназначеният от Бърнам министър на финансите Джон Хийли подаде оставка като министър на отбраната в предишното правителство, след като заяви, че Великобритания няма да бъде в безопасност, освен ако не бъде поет ангажимент разходите за отбрана да достигнат 3% от брутния вътрешен продукт до 2030 г.

„Трябва да определим начина, по който да го направим“, каза Бърнам, след като водещият прояви настойчивост към него да отговори за ангажимента за 3% от БВП.

Редактор "Екип на Петел",

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