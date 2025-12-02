Барселона 1:1 Атлетико М още в началото на двубоя

кадър: Макс спорт

Барселона и Атлетико Мадрид играят при 1:1 в изтеглен мач от 19-ия кръг на Ла Лига. Алекс Баена беше точен за гостите в 19-ата минута, но само шест по-късно Рафиня изравни.

Барса влезе в сблъсъка като лидер, с три точки преднина пред столичани, предаде Спортал.

Оправдаха се очакванията, че и Педри, и Рафиня ще са титуляри за каталунците.

В същото време треньорът на Атлетико Диего Симеоне залага на само един чист нападател в лицето на Хулиан Алварес, а намиращият се в силна форма Александър Сьорлот е резерва.

Още в началните минути халфът на столичани Джони Кардосо получи травма и след известно забавяне все пак напусна терена в 14-тата минута. На негово място влезе капитанът Коке.

В тези минути "рохибланкос" много добре спираха домакините, а в 19-тата минута дори вкараха гол чрез Баена, който се измъкна на ръба на засадата.

Барса реагира почти мигновено и шест минути по-късно Педри пусна перфектен извеждащ пас към Рафиня, който с лекота се справи с Облак и вкара за 1:1.

