Барселона 4:0 Атлетик Билбао на полувремето

Барселона и Атлетик Билбао играят при резултат 4:0 в първия полуфинал от Суперкупата на Испания в Джеда, Саудитска Арабия. Феран Торес откри резултата в 22-ата минута, а Фермин Лопес се разписа след половин час игра. Рууни Бардагджи отбеляза трето попадение в 34-ата минута.



Тимът на Ернесто Валверде стартира на много висока скорост и още в първите минути организира няколко опасни атаки. Те не доведоха до точни удари, а Барса можеше да открие при първото си нападение. Рафиня бе изведен зад защитата, преодоля излезлия Унай Симон, но ъгълът беше много малък. Бразилецът центрира, но не намери свой съотборник.

Атаките на Атлетик продължи да бъдат опасни, а защитата на съперника изглеждаше уязвима, но постепенно Барселона започна да има повече контрол. В 16-ата минута след центриране отляво Рууни Бардагджи пусна към Педри, който бе на отлична позиция, но стреля право във вратаря. Отлична комбинация доведе до най-добрата възможност от началото на мача в 21-ата минута. Феран Торес изведе Фермин Лопес, но неговият удар не бе достатъчно добър и топката отиде в ръцете на Унай Симон. Секунди по-късно Феран откри резултата с малко късмет, тъй като не уцели добре топката, но това се оказа плюс, тъй като не остави шансове на вратаря.

Превъзходството на каталунците се увеличаваше и те стигнаха до втори гол след половин час игра. Педри пусна към Рафиня, той центрира отлично към непокрития Фермин, който насочи топката към мрежата. Това попадение съвсем обърка Билбао, а атаките на Барса продължиха. В 34-ата минута Бардагджи се разписа. Той финтира бранител и стреля, а Унай Симон не се намеси по възможно най-добрия начин и резултатът стана 3:0, предаде Спортал.

Тимът на Флик се възползва от доминацията си и четири минути по-късно и Рафиня се нареди сред голмайсторите. Той напредна и с фантастичен удар от малък удар преодоля вратаря. До почивката Барселона организира още някои опасни атаки, но и Атлетик можеше да стигне до гол, като удар на Ойхан Сансет срещна гредата.

