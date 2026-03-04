Барселона беше много близо, но отпадна за Купата на краля

кадър: Макс спорт

Атлетико Мадрид е първият финалист в тазгодишното издание на Купата на краля. "Дюшекчиите" загубиха реванша от полуфиналите срещу Барселона с 0:3, но ще спорят за трофея благодарение на успеха с 4:0 в първия мач на "Метрополитано".

Барса имаше огромно надмощие през целия двубой и остана само на един гол от това да изравни общия резултат, предаде Спортал. Марк Бернал откри за "блаугранас" в 29-ата минута, а в самия края на първото полувреме Рафиня удвои от дузпа. Отново Бернал беше точен в 72-рата минута и домакините имаха достатъчно време да заличат пасива си, но с цената на много усилия Атлетико удържа финалния щурм на съперника си.

По пътя към полуфиналите Барселона елиминира последователно Гуадалахара (2:0), Расинг Сантандер (2:0) и Албасете (2:1). Атлетико пък се справи с Балеарес (3:2), Депортиво Ла Коруня (1:0) и Бетис (5:0). Крайният победител от сблъсъка ще се изправи в спора за отличието срещу един измежду Реал Сосиедад и Атлетик Билбао.

Двата отбора се срещнаха на същия етап в надпреварата и през миналия сезон. Тогава двубоят в Барселона завърши 4:4, а в ответната среща "блаугранас" се наложиха с 1:0 и впоследствие вдигнаха трофея.

