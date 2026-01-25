Барселона играе днес важен мач за връщане на лидерската позиция в Испания

кадър: FCBarcelona, Х

Барселона посреща Овиедо в 21-ия кръг от Ла Лига. Срещата ще е на стадион "Камп Ноу" с начален час 17:15 българско време.



Каталунците снощи отстъпиха първата позиция, защото Реал Мадрид спечели гостуването си на Виляреал с 2:0. Сега Барса може да се върне начело и да изпревари вечния си съперник с една точка, ако победи новака Овиедо. Възпитаниците на Ханзи Флик имат 49 точки, а головата им разлика е 54:22. В миналия кръг на 18 януари те допуснаха второто си поражение в първенството от началото на сезона - 1:2 при гостуването на Реал Сосиедад. Контузените в състава са: Педро Фернандес, Гави, Андреас Кристенсен, Педри и Феран Торес, предава Фокус.



Гостите са последни в шампионата с 13 точки и голова разлика 11:31, което е най-слабото нападение от всички в Ла Лига. Първият над чертата е Хетафе и е на 8 точки от Овиедо. На 17 януари отборът отстъпи при гостуването си на Осасуна след 2:3. Абдел Рахим Бонкано Алхасан, Ерик Бертранд Бейли, Овиемуно Еджария Овиемуно и Тиаго Фернандес са в травми.



На 25 септември в 6-ия кръг Барселона обърна Овиедо навън до крайното 3:1.

