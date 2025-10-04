реклама

Барселона иска Холанд

04.10.2025 / 09:40 0

Кадър Youtube 

Барселона проявява сериозен интерес към нападателя на Манчестър Сити Ерлинг Холанд, според El Nacional. Президентът на каталунците Жоан Лапорта иска да подсили състава си и обмисля да подпише с 24-годишния норвежец. 

Клубът е готов да се раздели с Роналд Араужо, Дани Олмо и Фермин Лопес, за да осигури трансфера, който се оценява на приблизително 125 милиона евро, предава БТА. 

Нападателят има 8 участия във всички състезания през сезон 2024/25, като е отбелязал 11 гола и е дал една асистенция. Договорът на Холанд със Сити е до края на юни 2034 година. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 180 милиона евро.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама