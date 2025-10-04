Барселона иска Холанд

Кадър Youtube

Барселона проявява сериозен интерес към нападателя на Манчестър Сити Ерлинг Холанд, според El Nacional. Президентът на каталунците Жоан Лапорта иска да подсили състава си и обмисля да подпише с 24-годишния норвежец.

Клубът е готов да се раздели с Роналд Араужо, Дани Олмо и Фермин Лопес, за да осигури трансфера, който се оценява на приблизително 125 милиона евро, предава БТА.

Нападателят има 8 участия във всички състезания през сезон 2024/25, като е отбелязал 11 гола и е дал една асистенция. Договорът на Холанд със Сити е до края на юни 2034 година. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 180 милиона евро.

