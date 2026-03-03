Барселона мечтае за невъзможния обрат: 3:0 срещу Атлетико Мадрид

кадър: Макс спорт

Барселона води с 3:0 срещу Атлетико Мадрид в мач-реванш от полуфиналите в турнира за Купата на краля.

Първия гол отбеляза Марк Бернал в 29-ата минута, а секунди преди почивката Рафиня се разписа от дузпа. Каталунците се нуждаят от истинско чудо, за да преодолеят огромния си пасив, след като загубиха първия мач с 0:4, припомня Спортал.

Двата отбора се срещнаха на същия етап в надпреварата и през миналия сезон. Тогава двубоят в Барселона завърши 4:4, а в ответната среща "блаугранас" се наложиха с 1:0 и впоследствие вдигнаха трофея.

По пътя към полуфиналите Барселона елиминира последователно Гуадалахара (2:0), Расинг Сантандер (2:0) и Албасете (2:1). Атлетико пък се справи с Балеарес (3:2), Депортиво Ла Коруня (1:0) и Бетис (5:0). Крайният победител от сблъсъка ще се изправи в спора за отличието срещу един измежду Реал Сосиедад и Атлетик Билбао.

По-рано през сезона Барселона и Атлетико Мадрид премериха сили в среща от Ла Лига, като отборът на Ханзи Флик се наложи на "Камп Ноу" с 3:1.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!