Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

кадър: Макс спорт

Отборът на Барселона надви трудно Атлетико Мадрид с 3:1 като домакин в среща от Ла Лига, с което ще запази лидерската си позиция. Мачът се превърна в повторение на срещата на каталунците срещу Алавес преди дни, когато те пак допуснах ранен гол, но после успяха да обърнат, като третото попадение падна чак в добавеното време. Този път Алекс Баена беше точен за гостите в 19-ата минута, но само шест по-късно Рафиня изравни.

В 36-ата Роберт Левандовски пропусна дузпа, но после Дани Олмо все пак вкара втори в 65-ата. Феран Торес заби третия във финалните секунди, след като преди това Антоан Гризман беше пропуснал да изравни, предаде Спортал.

Този двубой между Барса и Атлети беше изтеглен от 19-ия кръг, какъвто ще е и този между Атлетик Билбао и Реал Мадрид в сряда вечер. По принцип въпросният кръг е насрочен за януари, но тогава въпросните четири отбора ще са в Саудитска Арабия, където ще спорят за Суперкупата на Испания.

Лошата новина за "блаугранас" е, че в течение на срещата с травми напуснаха и Педри, и Олмо.

С този резултат на “Камп Ноу” секна изключителната победна серия на тима на Диего Симеоне - седем успеха във всички турнири. Очаквано столичани оказаха сеирозен отпор и можеха да си тръгнат поне с точка. При 1:1 Баена пропусна сам срещу вратаря, в края на първото полувреме имаше ситуация, при която те настояваха за изгонване на Жерард Мартин, но това не се случи. После и Джулиано Симеоне направи пропуск, също при 1:1, а в края, освен Гризман, шанс нямаше и Алмада. На фона това пък играчите на Ханзи Флик се измъчиха до последно, защото Левандовски не само че нямаше късмет при дузпата, а и после Ян Облак му спаси сигурен гол.

Още в началните минути халфът на столичани Джони Кардосо получи травма и след известно забавяне все пак напусна терена в 14-тата минута. На негово място влезе капитанът Коке.

В тези минути "рохибланкос" много добре спираха домакините, а в 19-тата минута дори вкараха гол чрез Баена, който се измъкна на ръба на засадата.

Барса реагира почти мигновено и шест минути по-късно Педри пусна перфектен извеждащ пас към Рафиня, който с лекота се справи с Облак и вкара за 1:1.

В 31-вата, след грешка на Кубарси, отново Баена се оказа очи в очи с Жоан Гарсия, но този път вратарят на Барселона успя да спре топката. От Атлети претендираха за игра с ръка на Гарсия, който беше извън наказателното си поле, но реферите не отчетоха такава.

Скоро след това Барса стигна до дузпа, след като Пабло Бариос фаулира Дани Олмо. От бялата точка обаче Левандовски шутира над гредата. Това се случи в 36-ата минута.

Две минути след това полякът вече виждаше как все пак бележи, след като засече с глава центриране на Ямал, но Ян Облак отрази с невероятна намеса.

Полувремето завърши със ситуация, при която Жерард Мартин фаулира откъсващия се Джулиано Симеоне. От Атлетико поискаха червен картон, но главният рефер Рикардо Де Бургос Бонгоечеа показа само жълт с обяснението, че в близост и имало още двама футболисти на Барселона.

В началните минути на втората част и двата тима пропуснаха по една чиста ситуация, при това в рамките на секунди. В 53-тата минута Рафиня получи топката на удобния си ляв крак, но шутът му по диагонала излезе в аут. Веднага след това пък Симеоне не съумя да засече добре от няколко метра.

И все пак шампионите първи стигнаха до втори гол, като негов автор стана Дани Олмо в 65-ата минута. В ситуацията за попадението обаче той се контузи и трябваше да напусне.

След това Ламин Ямал можеше да реализира за 3:1, но не успя да уцели вратата.

За малко Атлетико да се възползва от това в 79-ата, когато резервата Тиаго Алмада мина през няколко футболисти на Барса и стреля, но топката излезе аут.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!