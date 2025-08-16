Барселона победи безпроблемно 9 от Майорка

кадър: Макс спорт

Шампионът Барселона победи като гост Майорка с 3:0 в двубой от първия кръг в Ла Лига.



Домакините играха от края на първото полувреме с 9 души.



Най-напред в 33-ата минута Ману Морланес си изкара втори жълт картон, а 6 минути след него директно бе изгонен и Ведат Муриджи за груба игра.



Рафиня вкара първия гол за Барселона за сезона в Ла Лига в 7-ата минута на двубой. Асистенцията бе на Ламин Ямал.



В 23-ата минута гол за Барселона вкара и Феран Торес, предаде Фокус.



В 69-ата минута в игра за Барселона се появи Маркъс Рашфорд. Той замени Феран Торес.



Класиката за Барселона оформи в четвъртата минута на добавеното време на мача Ламин Ямал. Асистенцията бе на Гави.

