Барселона поведе на ПСЖ

Барселона и Пари Сен Жермен играят на "Луис Компанис" при резултат 1:0. Феран Торес откри резултата в 19-ата минута. Двубоят е от втория кръг на основната фаза на надпреварата, като в първите си мачове двата отбора победиха съответно Нюкасъл и Аталанта.

Двата тима влизат в този сблъсък като лидери във временните класирания на своите първенства.

Историята на сблъсъците между Барселона и Пари Сен Жермен е изпълнена с драматични моменти. Последната им среща се състоя на 16 април 2024 г. на "Луис Компанис", когато парижани нанесоха тежко поражение на каталунците с 4:1 в четвъртфиналите на Шампионската лига. Седмица по-рано Барселона бе победил с 3:2 на "Парк де Пренс". Историята помни и легендарния мач от 8 март 2017 г., когато Барселона осъществи невероятен обрат, побеждавайки с 6:1 и отстранявайки ПСЖ след загуба с 0:4 в първия мач. От последните пет срещи каталунците имат две победи, парижани също имат две, а един мач е завършил наравно.Ханзи Флик е без Жоан Гарсия, Гави, Рафиня и Фермин Лопес. Германецът е направил общо пет промени в сравнение с мача с Реал Сосиедад Войчех Шчесни очаквано е на вратата. Ерик Гарсия и Пау Кубарси започват в центъра на защитата, което означава, че Араухо и Кристенсен са на пейката за началото. Там е и Роберт Левандовски, тъй като на върха на атаката започва Феран Торес. Балде, който се възстанови от своята контузия, също е сред резервите. Ламин Ямал очаквано се завръща сред титулярите.

Луис Енрике също има доста проблеми с контузени играчи, като испанецът не може да разчита на Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Дезире Дуе и Маркиньос. Големите изненади са две - 19-годишният Сени Маюлу започва на върха на атаката, а 17-годишният Ибрахим Мбайе ще действа като дясно крило. Двамата дебютират в Шампионската лига. Отляво на атаката е Брадли Баркола.

Още във втората минута Ямал направи страхотен пробив отдясно, след което намери в наказателното поле Феран Торес, но неговият удар бе блокиран.

Няколко минути след това отново големият талант на Барселона влезе отдясно, но този път Нуно Мендеш игра много добре в защита и отне топката от испанеца.

В 12-ата минута ПСЖ постави под напрежение Шчесни, след като Нуно Мендеш много добре центрира от корнер и Забарний засече с глава, но украинецът не успя да намери рамката на вратата, пропускайки добра възможност.

Три минути след това Барселона организира страхотна атака. Ямал с чудесен пас с външната част на обувката изведе Феран, който със самото поемане на топката премина покрай Шевалие и стреля към вратата. Забарний обаче успя да изчисти пред голлинията.

В 19-ата минута Витиня сгреши с едно подаване пред в своята, Ямал пое топката и намери Педри, който веднага продължи наляво към Рашфорд. Англичанинът с едно докосване центрира ниско в наказателното поле към Торес, който се хвърли напред и с десния крак прати топката в ъгъла. Хакими покри засадата, така че Барселона поведе с 1:0, предаде Спортал.

ПСЖ опита да отговори бързо и в 25-ата минута Баркола бе изведен от дълбочина и нахлу в наказателното поле, но си поведе много лошо топката, като по този начин пропиля добра възможност.

