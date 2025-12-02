Барселона поведе на Атлетико Мадрид

кадър: Макс спорт

Барселона и Атлетико Мадрид играят при 2:1 в изтеглен мач от 19-ия кръг на Ла Лига. Алекс Баена беше точен за гостите в 19-ата минута, но само шест по-късно Рафиня изравни. В 36-ата Роберт Левандовски пропусна дузпа. Дани Олмо вкара втория за домакините в 65-ата.

Барса влезе в сблъсъка като лидер, с три точки преднина пред столичани.

Оправдаха се очакванията, че и Педри, и Рафиня ще са титуляри за каталунците. В същото време за началото треньорът на Атлетико Диего Симеоне заложи на само един чист нападател в лицето на Хулиан Алварес.

Още в началните минути халфът на столичани Джони Кардосо получи травма и след известно забавяне все пак напусна терена в 14-тата минута. На негово място влезе капитанът Коке, допълва Спортал.

В тези минути "рохибланкос" много добре спираха домакините, а в 19-тата минута дори вкараха гол чрез Баена, който се измъкна на ръба на засадата.Барса реагира почти мигновено и шест минути по-късно Педри пусна перфектен извеждащ пас към Рафиня, който с лекота се справи с Облак и вкара за 1:1.

В 31-вата, след грешка на Кубарси, отново Баена се оказа очи в очи с Жоан Гарсия, но този път вратарят на Барселона успя да спре топката. От Атлети претендираха за игра с ръка на Гарсия, който беше извън наказателното си поле, но реферите не отчетоха такава.

Скоро след това Барса стигна до дузпа, след като Пабло Бариос фаулира Дани Олмо. От бялата точка обаче Левандовски шутира над гредата. Това се случи в 36-ата минута.

Две минути след това полякът вече виждаше как все пак бележи, след като засече с глава центриране на Ямал, но Ян Облак отрази с невероятна намеса.

Полувремето завърши със ситуация, при която Жерард Мартин фаулира откъсващия се Джулиано Симеоне. От Атлетико поискаха червен картон, но главният рефер Рикардо Де Бургос Бонгоечеа показа само жълт с обяснението, че в близост и имало още двама футболисти на Барселона.

В началните минути на втората част и двата тима пропуснаха по една чиста ситуация, при това в рамките на секунди. В 53-тата минута Рафиня получи топката на удобния си ляв крак, но шутът му по диагонала излезе в аут. Веднага след това пък Симеоне не съумя да засече добре от няколко метра.

И все пак шампионите първи стигнаха до втори гол, като негов автор стана Дани Олмо в 65-ата минута. В ситуацията за попадението обаче той се контузи и трябваше да напусне.

След това Ламин Ямал можеше да реализира за 3:1, но не успя да уцели вратата.

