Барселона прави всичко възможно да привлече Марк Геи

От Барселона работят сериозно по възможността да привлекат английския национален защитник Марк Геи на мястото на датчанина Андреас Кристенсен, който е контузен и няма да може да играе няколко месеца заради частично разкъсване на връзки на лявото коляно. Това твърди каталунският вестник "Спорт", цитирани от Спортал.

Лидерът в Ла Лига дори ще се опита да привлече Геи, който е фаворит на спортния директор на клуба Деко, още през януари, но е малко вероятно Кристъл Палас да приеме да се раздели с един от основните си футболисти по средата на сезона.

Трансферът на англичанина няма да е лесен, тъй като сериозен интерес към него има и от Байерн (Мюнхен). В случай, че той избере Бундеслигата, тогава от Барселона ще се ориентират към Нико Шлотербек от Борусия (Дортмунд) или Пау Торес от Астън Вила.

Преди началото на сезона Марк Геи беше много близо до преминаване в Ливърпул, но сделката се провали в последния момент.

