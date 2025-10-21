Барселона разгроми Олимпиакос с 6:1 за Шампионската лига

кадър: Макс спорт

Испанският първенец Барселона записа най-убедителния си успех в Шампионската лига от началото на годината, след като спечели с 6:1 срещу Олимпиакос в мач от третия кръг на основната фаза на турнира.

Двамата герои за тима бяха отчелият се с хеттрик Фермин Лопес (7, 38’, 76’) и Маркъс Рашфорд (74’, 79’), който вкара два гола и изработи дузпа, която беше реализирана от Ламин Ямал (68’). За гръцкия шампион се разписа само Аюб Ел Кааби (53’) от дузпа, а неговият съотборник Сантиаго Хезе беше изгонен с червен картон, което улесни каталунците за гръмката им победа преди неделното Ел Класико срещу Реал Мадрид, предава Спортал.

Ханзи Флик предприе само две промени след драматичния успех с 2:1 над Жирона в Ла Лига. И двете бяха в атака, като в ролята на “десетка” този път не беше капитанът Френки де Йонг, а дебютантът в турнира Дро Фернандес. Неговият братовчед Антонио Фернандес обаче днес беше резерва, тъй като Маркъс Рашфорд беше преместен на върха на атаката, заради което по левия фланг атакуваше Фермин Лопес. Междувременно, гостите също бяха подредени в 4-2-3-1 с Ел Кааби като централен нападател.

Така Барселона събра шест пункта и се изкачи на третото място в класирането преди останалите мачове от кръга. Олимпиакос пък остава без победа в турнира, заради което е чак на 32-рата позиция със своята една точка.

БАРСЕЛОНА - ОЛИМПИАКОС 6:1



1:0 Лопес (7')



2:0 Лопес (39')



2:1 Ел Кааби (53' - дузпа)



3:1 Ямал (68' - дузпа)



4:1 Рашфорд (74')



5:1 Лопес (76')



6:1 Рашфорд (79')



Барселона: Шчесни, Кунде, Кубарси, Ерик Гарсия, Балде, Касадо, Педри, Ямал, Дро Фернандес, Лопес, Рашфорд



Олимпиакос: Цолакис, Кощиня, Рецос, Пирола, Ортега, Хезе, Дани Гарсия, Мартинш, Шикиньо, Поденсе, Ел Кааби

