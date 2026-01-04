Барселона с девета поредна победа в Ла Лига

кадър: Макс спорт

Барселона постигна девета поредна победа в Ла Лига и увеличи на 7 точки аванса си пред втория в класирането Реал Мадрид. Отборът на Ханзи Флик се наложи с 2:0 в каталунското дерби срещу Еспаньол след голове в заключителните минути на влезлите от пейката Дани Олмо и Роберт Левандовски.

Сблъсъкът на "РСДЕ" можеше да има и съвсем различен изход, ако не бяха поредицата от бляскави намеси на вратаря на Барселона Жоан Гарсия, видя Спортал. Стражът не трепна от факта, че за първи път игра срещу бившия си клуб и на няколко пъти попречи на "папагалчетата" да стигнат до гол.

