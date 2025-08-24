Барселона с драматична победа в последната минута срещу новак

кадър: Макс спорт

Отборът на Барселона постигна драматичен успех с 3:2 над Леванте като гост в мач от втория кръг на Ла Лига и е с пълен актив. Шампионите изоставаха с 0:2 на почивката, но успяха да обърнат, като победното попадение беше автогол в добавеното време.

Иван Ромеро вкара първия гол за домакините в 15-ата минута, а в добавеното време на първата част Хосе Луис Моралес удвои от дузпа. Шампионите намалиха чрез Педри в 49-ата, а след още три минути и изравниха чрез Феран Торес. В добавеното време на втората част автогол на Унай Елгесабал направи резултата 3:2 в полза на Барса.Преди седмица тимът на Ханзи Флик записа отличен старт на кампанията - 3:0 срещу Майорка, отново на чужд терен. Тогава пък Леванте допусна поражение с 1:2 от Алавес, припомня Спортал.

Маркъс Рашфорд е титуляр за “блаугранас” заедно с Феран Торес, Рафиня и Ламин Ямал. Англичанинът застана на лявото крило, а бразилецът в средата зад Феран. От първата минута излезе и Марк Касадо, който е спряган за напускане. Френки де Йонг е извън групата, защото преди дни стана баща за втори път и в дните преди раждането не тренираше. Вратарят Войчех Шчесни и Жерард Мартин пък не са картотекирани.

За последно Леванте и Барса се бяха срещнали през пролетта на 2022 година, когато каталунците се наложиха инфарктно с 3:2 като гости с късен победен гол на Люк де Йонг.

Очаквано домакините приеха играта в своята половина още от първата минута. Късметът не беше с Рафиня в началото след удар и рикошет, като топката излезе в корнер.

След няколко неуспешни опита да се измъкнат от засадата при високата защитна на линия на гостите играчите на Леванте все пак го направиха. Това стана в 15-ата минута, когато атаката им завърши с попадение на Ромеро за 1:0.

След това всичко продължи като допреди попадението. Ямал опита няколко пробива и удари, но те не бяха опасни.

Феран Торес стигна до първата чиста възможност за Барса в 37-ата, но стреля в напречната греда.

В този период каталунците имаха шанс, че не допуснаха още един гол, след като в 41-вата Де ла Фуенте засече с глава и топката отиде в аут. После Рафиня пропусна с глава за "лос кулес".

Краят на полувремето беше драматичен, след като първо Барса не успя да направи нищо от пряк-свободен удар, а после се стигна до контраатака, при която футболистите на Леванте пропуснаха да реализират от изгодна ситуация. ВАР обаче се намеси и подсказа на главния съдия, че може би има дузпа за игра с ръка на Алехандро Балде. След като видя това на монитора, главният арбитър Ернандес Ернандес посочи бялата точка. От нея Моралес не даде шанс на вратаря - 2:0.

Направи впечатление, че Балде не беше санкциониран с картон при дузпата, а той вече беше предупреден официално малко по-рано. Дори и при тези обстоятелства обаче Флик не го замени на почивката. Появиха се обаче Гави и Дани Олмо.

Барселона намали изоставането си само четири минути след паузата, когато далечен шут на Педри спря в мрежата.

Не закъсня и голът за 2:2, като той дойде след още само три минути и беше дело на Феран Торес.

Веднага след това пък футболистите на Леванте пропуснаха да си върнат аванса.

Последваха още няколко положения, а в 70-ата Феран можеше дори да вкара за 3:2 за Барса, но вратарят Пабло Кунят спаси. Стражът се намеси и в 84-тата след опасно включване и шут на Рафиня, като тогава той реално спаси автогол на свой съотборник.

В 88-ата само късметът спаси Леванте след удар на резервата Жул Кунде. При следващия път обаче късметът беше с каталунците. В първата минута от добавеното време Елгесабал от състава на домакините си вкара автогол с глава.

