Барселона с големи трудности срещу третодивизионния Гуадалахара

кадър: Макс спорт

Носителят на трофея Барселона се измъчи доста на старта на участието си в турнира за Купата на краля на Испания, но все пак успя да продължи напред. Лидерът в Ла Лига гостуваше на третодивизионния Гуадалахара и след няколко трудни момента намери начин да се наложи с 2:0 в мач от 1/16-финалите. До четвърт час преди края резултатът все още беше 0:0, но засичане с глава на Андреас Кристенсен (76’) и последвал рикошет доведоха до така чакания първи гол. После в 90-ата Маркъс Рашфорд реализира втория.

Скромните домакини имаха няколко положения, а съвсем малко им трябваше да изравнят за 1:1. Тогава обаче се намеси започналия като титуляр капитан Марк-Андре тер Стеген, който не беше играл от миналия сезон.

Треньорът на Барса Ханзи Флик избра и да експериментира, залагайки на Ямал в центъра зад гърба на започналия като централен нападател Рашфорд. Марк Касадо действаше като десен бек, а Фермин Лопес отиде на лявото крило. След неубедителното първо полувреме наставникът върна Ямал и Рашфорд на титулярните им позиции на крилата, а Фермин мина в центъра на нападението. Тъй като обаче нещата продължаваха да не вървят, се наложи да влизат футболисти като Педри, Кунде и Кубарси, а Ямал и Рашфорд, вместо да получат почивка, изкараха пълни 90 минути.

Иначе за статистиката това е шеста поредна победа на каталунците във всички турнири. Те ще сложат край на календарната година в неделя с гостуване на третия в първенството Виляреал.

Мачът в едноименния град започна с половин час закъснение, тъй като имаше проблем със сигурността на монтираната допълнителна трибуна и това забави влизането на зрителите на стадиона.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!