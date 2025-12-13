Барселона с нова победа и още по-голяма разлика пред Реал Мадрид

кадър: Макс спорт

С два гола на Рафиня тимът на Барселона надви Осасуна с 2:0 на свой терен в среща от 16-ия кръг на Ла Лига и дръпна на Реал Мадрид с внушителните седем точки. “Белите” обаче са с двубой по-малко, като в неделя вечер гостуват на Алавес. И двата гранда са с по един мач повече, а Виляреал има възможност да им обърка сметките.

Барса вече в серия от седем успеха за първенство. Този сега обаче не дойде лесно, защото от една страна тимът от Памплона се защитаваше с всички сили, от друга "блаугранас" направиха много пропуски, а на всичко отгоре и късметът покриваше гостите. Първото попадение падна чак в 70-ата след далечен удар, а в 86-ата шансът вече беше на страната на "лос кулес", когато Рафиня направи 2:0.

Още в 23-тата пък рядко срещана засада на Рафиня при корнер лиши шампионите от доста по-ранен гол.

Този двубой беше последният за отбора на "Спотифай Камп Ноу" за дълго време напред. На Барселона му предстоят пет гостувания в различните турнири, както и участие на турнира за Суперкупата на Испания в Саудитска Арабия. Тимът ще излезе пак на своя стадион чак на 25 януари срещу Овиедо.

Барса можеше да поведе още в четвъртата минута, когато Балде изведе Феран Торес в коридор в наказателното поле, но в последния път топката му беше избита.

Гостите се бяха прибрали много назад в стремежа си да защитата вратата си. В 15-ата Феран за втори път пропусна - този път след подаване на Ямал.

След това футболистите на Осасуна отговориха с два точни удара, дело на Анте Будимир.

После пък Ерик Гарсия заложи на далечен шут, който беше близо до гол за 1:0 в полза на Барса.

После дойде 23-тата, когато Феран вкара с глава след асистенция на Рашфорд. ВАР обаче отчете засада на Рафиня при атаката, заради което голът не беше зачетен, предаде Спортал.

Тимът в синьо-червено продължи да натиска и в 40-ата Феран за пореден път нямаше шанс. Този път Ямал сам се справи с няколко футболисти, след което се стигна до ножичен удар на Торес, но топката излезе в аут.

Че на Феран Торес не му вървеше, се потвърди и в последното действие за полувремето, когато той беше изпреварен преди да нанесе удар, който най-вероятно щеше да завърши с гол. Тук и вратарят Ерера блесна със спасяване срещу Ламин Ямал.

Втората част започна с удар на Рашфорд от фал, който беше отразен. След това пък Муньос от Осасуна за малко да накаже каталунците след индивидуален пробив.

В 51-вата отново Рашфорд остана на крачка от попадението, както и малко след това.

Двубоят стана скучен, а и положенията на домакините вече не бяха кой знае колко опасни. И точно тогава дойде голът на Рафиня за 1:0. В 70-ата бразилецът завърши точно бърза акция.

Футболистите на Осасуна обаче бяха толкова изморени, че с нищо не отговориха на гола. Барса продължи да играе като преди това и в 81-вата Ямал отправи поредния опасен шут към Ерера.

Чак в 85-ата се стигна до опасност пред Жоан Гарсия, при която гостите изстреляха топката в мрежата на Барса. В случая обаче голът не беше признат заради нарушение на футболист на Осасуна.

Секунди след това домакините си подпечатаха успеха, след като най-накрая и късметът беше на тяхна страна. Неточно центриране на Кунде беше отклонено от Катена и попадна на оставения сам Рафиня, който с лекота направи 2:0.

