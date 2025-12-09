Барселона с пълен обрат

кадър: Макс спорт

Барселона и Айнтрахт (Франкфурт) играят при 2:1 в среща от шестия кръг в основната фаза на Шампионската лига. Резултата в полза на гостите откри Ансгар Кнауф в 21-вата минута, а малко след почивката Жул Кунде изравни, а отново той даде аванс на Барса. Каталунците се нуждаят от задължителен успех, за да запазят шансовете си да финишират в топ 8 на класирането и да си спестят един кръг от елиминациите.

Барса се намира на 18-о място в таблицата с актив от 7 точки. "Блаугранас" спечелиха два от първите си пет мача, а в предишния кръг бяха разгромени с 0:3 от Челси на "Стамфорд Бридж". Айнтрахт е на 28-а позиция с 4 точки и 14 допуснати гола, като именно защитата е ахилесовата пета на тима, предава Спортал.

Барселона е в силна серия в Ла Лига, като записа шест последователни победи и има аванс от 4 точки пред Реал Мадрид. През уикенда каталунците триумфираха срещу Бетис в истинска голова престрелка в Севиля - 5:3.

Ханзи Флик залага в предни позиции на Роберт Левандовски, който получи почивка на "Ла Картуха". Рафиня, Фермин Лопес и Ламин Ямал оформят офанзивното каре на домакините, а в средата на терена ще си партнират Педри и Ерик Гарсия. На вратата застава Жоан Гарсия, а бранителите пред него са Жул Кунде, Пау Кубарси, Жерард Мартин и Алехандро Балде.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!