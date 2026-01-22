Барселона с трудна победа срещу Славия (Прага) за ШЛ

кадър: FCBarcelona, Х

Барселона за пореден път си поигра с огъня в основната схема на Шампионската лига, но този път в крайна сметка оцеля и стигна до много ценна победа с 4:2 при визитата си на Славия (Прага) от 7-ия кръг в "турнира на богатите".

След редица гафове през есенния дял в най-престижния европейски клубен турнир каталунците трябваше да победят задължително чешкия шампион, за да запазят шансовете си за финиширане в топ 8 и директно класиране за 1/8-финалите, предаде Спортал.

Благодарение на трите точки те се изравниха с осмия Челси, който по същото време стигна до измъчена победа с 1:0 срещу кипърската сензация Пафос.Победата за момчетата на Ханзи Флик, от една страна, изглежда повече от логична, тъй като чехите са един от най-слабите отбори в турнира тази година и заемат 34-ото място след едва три равенства и нито една победа. Въпреки това петкратните носители на трофея вече сътвориха достатъчно гафове в надпреварата и направиха неочаквано равенство 3:3 в гостуването на белгийския Брюж.

Освен заради точките каталунците ще бъдат задължени да спечелят и заради взискателната си публика, като се очаква почти 1000 запалянковци на "червено-синия" испански колос да пропътуват над 1700 км разстояние до чешката столица.

