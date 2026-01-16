Барселона с трудна победа за Купата на краля

кадър: Макс спорт

Барселона направи крачка към нов трофей, след като се класира за четвъртфиналите за Купата на краля в Испания. Това стана факт след труден успех с 2:0 над Сантандер като гост в мач от осминафиналите. Феран Торес вкара първия гол в 66-ата минута, а дълбоко в добавеното време Ламин Ямал реализира втория.

Секунди преди втория гол футболист на домакините излезе сам срещу вратаря Жоан Гарсия, но той спаси, предаде Спортал.

Началото на мача на "Ел Сардинеро" закъсня с 15 минути заради проблеми с влизането на публиката на стадиона. Преди двубоя пък се изля силен дъжд.

Барса е действащият носител на трофея. Освен това тимът се намира в серия от десет победи, а преди дни защити приза си от Суперкупата на страната след 3:2 над Реал Мадрид. В тази връзка преди началото домакините от Сантандер уважиха съперника с шпалир.

Oчаквано треньорът Ханзи Флик беше направил множество промени в състава. Шанс получиха Феран Торес, Дани Олмо, Марк Касадо, Марк Бернал и Маркъс Рашфорд. Рафиня, Педри, Левандовски и Ерик Гарсия започнаха на пейката, където беше и новото попълнение Жоао Кансело, който обаче така и не се появи в игра.

Сантандер и Барселона не се бяха срещали от сезон 2011/12 насам, когато за последно клубът от Кантабрия беше част от елита. Иначе сега Сантандер е във форма и е лидер в Ла Лига 2 с амбицията да се завърне сред най-силните. Доскоро част от отбора беше българският вратар Пламен Андреев, но наемът му от Фейенорд беше заменен с такъв в Лех (Познан).

