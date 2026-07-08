Барселона счупи 112-годишен температурен рекорд

Снимка Пиксабей

Барселона отчете максимална температура от 40,7 градуса - най-високата стойност от началото на наблюденията преди 112 години, съобщиха метеорологични агенции. Данните бяха отчетени на фона на нова гореща вълна, обхванала Испания.

Предварителното измерване в обсерваторията „Фабра“, разположена в хълмистите западни покрайнини на Барселона, надхвърли предишния рекорд от 40 градуса, регистриран на 30 юли 2024 г. Това съобщи регионалната метеорологична служба „Метеокат“ в социалната мрежа X.

На сайта на „Метеокат“ беше посочено, че температурата в обсерваторията е достигнала 40,7 градуса, след като по-рано в X агенцията беше съобщила за стойност от 40,5 градуса. На летище „Ел Прат“ в Барселона, което се намира почти на морското равнище до Средиземно море, термометърът показа 37,7 градуса. Това е най-високата стойност от началото на измерванията там през 1924 г., съобщи националната метеорологична агенция AEMET, пише Блиц.

„Барселона регистрира най-горещия си ден“, потвърди говорителят на AEMET Хосе Анхел Нунес, като уточни, че двете станции са основните референтни обсерватории за града. Близостта до Средиземно море обикновено смекчава жегите във втория по големина град в Испания, който е и световна туристическа дестинация.

Горещата вълна, започнала в Испания в неделя, се очаква да продължи до четвъртък. Тази седмица на някои метеорологични станции бяха отчетени температури над 44 градуса. AEMET издаде най-високия червен код за горещини в части от регионите Каталуния и Валенсия. Втората по степен оранжева тревога беше в сила за голяма част от централните, южните и североизточните райони на страната, включително Барселона.

Изключителната гореща вълна, която обхвана голяма част от Европа в края на юни, доведе до най-високите среднодневни температури в континентална Испания за този месец поне от 1950 г. насам - 28,17 градуса. Според оценки на системата за наблюдение MoMo над 1000 смъртни случая в Испания през миналия месец може да са свързани с горещините.

Учените посочват, че причинените от човека климатични промени увеличават интензивността, продължителността и честотата на екстремни метеорологични явления като горещите вълни.

Редактор "Екип на Петел",

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