Барселона се класира за финала на Суперкупата на Испания след разгром над Атлетик Билбао. В Джеда каталунците спечелиха с 5:0, въпреки че Ханзи Флик остави на резервната скамейка Ламин Ямал, Дани Олмо и Роберт Левандовски.

Феран Торес откри резултата в 22-ата минута, а Фермин Лопес се разписа след час игра. Рууни Бардагджи направи резултата 3:0, а Рафиня увеличи преднината на Барса с прекрасен гол. Бразилецът се разписа още веднъж в началото на второто полувреме.

Тимът на Ернесто Валверде стартира на много висока скорост и още в първите минути организира няколко опасни атаки. Те не доведоха до точни удари, а Барса можеше да открие при първото си нападение. Рафиня бе изведен зад защитата, преодоля излезлия Унай Симон, но ъгълът беше много малък. Бразилецът центрира, но не намери свой съотборник.

Атаките на Атлетик продължи да бъдат опасни, а защитата на съперника изглеждаше уязвима, но постепенно Барселона започна да има повече контрол. В 16-ата минута след центриране отляво Рууни Бардагджи пусна към Педри, който бе на отлична позиция, но стреля право във вратаря. Отлична комбинация доведе до най-добрата възможност от началото на мача в 21-ата минута. Феран Торес изведе Фермин Лопес, но неговият удар не бе достатъчно добър и топката отиде в ръцете на Унай Симон. Секунди по-късно Феран откри резултата с малко късмет, тъй като не уцели добре топката, но това се оказа плюс, тъй като не остави шансове на вратаря, предаде Спортал.

Превъзходството на каталунците се увеличаваше и те стигнаха до втори гол след половин час игра. Педри пусна към Рафиня, той центрира отлично към непокрития Фермин, който насочи топката към мрежата. Това попадение съвсем обърка Билбао, а атаките на Барса продължиха. В 34-ата минута Бардагджи се разписа. Той финтира бранител и стреля, а Унай Симон не се намеси по възможно най-добрия начин и резултатът стана 3:0.

Тимът на Флик се възползва от доминацията си и четири минути по-късно и Рафиня се нареди сред голмайсторите. Той напредна и с фантастичен удар от малък удар преодоля вратаря. До почивката Барселона организира още някои опасни атаки, но и Атлетик можеше да стигне до гол, като удар на Ойхан Сансет срещна гредата.

Каталунците не се задоволиха с четирите гола през първата част и след почивката продължиха да мачкат съперника и атаките към вратата на Унай Симон не спираха. След разбъркване в наказателното поле Рафиня отбеляза втория си гол в мача в 52-ата минута. Бразилецът нямаше възможност да стигне до хеттрик, тъй като бе заменен в 64-ата минута, когато Ханзи Флик направи тройна смяна.

От един момент нататък Барса намали темпото и я задържаше в големи периоди. На терена постепенно се появиха Рашфорд, Олмо и Ямал. Атлетик Билбао стигна до отлична възможност за почетен гол в 77-ата минута. Влезлият като резерва Унай Гомес бе изведен сам срещу вратаря, но прати топката покрай вратата. Ямал не пропусна да покаже част от качествата си, като в една ситуация развинти двама бранители, но последвалия удар бе блокиран.

