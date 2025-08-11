Барселона се развихри с 5 гола в последната си контрола

снимка: FC Barcelona, фейсбук

Отборът на Барселона се развихри в последната си контрола преди началото на сезона и разби водения от клубната си легенда Сеск Фабрегас тим на Комо с 5:0.По-голямата част от работата си каталунците свършиха още преди почивката, когато Фермин Лопес вкара две попадения (21', 35'), а Рафиня (37') и Ламин Ямал (42') добавиха по едно.

След почивката "блаугранас" намалиха темпото и отбелязаха само още един гол, който бе втори на сметката на Ямал (49') за вечерта, предаде Спортал.

Това беше последна контрола за испанските шампиони преди старта на новия сезон, което подтикна старши треньорът Ханзи Флик да използва два напълно различни състава.

През първата част германският специалист пусна в игра под рамките на вратата Жоан Гарсия, а пред него действаха Ерик Гарсия, Роналд Араухо, Паул Кубарси, Алехандро Балде, Педри, Френки де Йонг, Фермин Лопес, Ламин Ямал, Маркъс Рашфорд и Рафиня.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!