Барселона се спаси от невероятна издънка

Брюж и Барселона направиха равенство 3:3 в един от най-интересните мачове от 4-ия кръг от основната схема на Шампионската лига.



Домакините поведоха изненадващо с ранен гол на Николо Тресолди (6'), а каталунците светкавично отговориха и изравниха чрез Феран Торес (8'). След това гостите наложиха тотален натиск, което оголи много пространства в тяхната половина и белгийците се възползваха, за да си върнат предимството с нов гол на Карлос Боржес (17'). "Блаугранас" продължиха да играят по-добре и след втория гол във вратата си, но до ново изравняване чак през втората част чрез Ламин Ямал (61').

Радостта за гостите обаче отново беше прекалено кратка и инкасираха новов попадение след поредна грешка в отбрана, а голмайсторът за Брюж отново бе Карлос Боржес (64'), предаде Спортал. Това обаче в никакъв случай не беше всичко и остана още време симфонията от попадения да продължи с един последен акорд, който представляваше автогол на Христос Цолис (77').

